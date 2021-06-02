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    eşyalarını topladı ama iki yardımcı antrenörünü ’da bıraktı

    Geçen hafta sonu 'ya giderek eşyalarını toplayan 'in yardımcı antrenörler ve 'le görüştüğü ve bir çalışma programı hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre Sarı-Kırmızılı takım 15 Haziran'da sezon açacak. Yeni sezon çalışmaları da start alacak.

    Gitti ama Florya'da!

    Geçen hafta sonu 'ya giderek eşyalarını toplayan 'in yardımcı antrenörler ve 'le görüştüğü ve bir çalışma programı hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre Sarı-Kırmızılı takım 15 Haziran'da sezon açacak. Yeni sezon çalışmaları da start alacak.

    YENİ HOCA GELENE KADAR DEVAM
    Terim'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi. Teknik adam belirsizliği bitene kadar da iki yardımcı hoca göreve devam edecek.

    İKİ HOCAYLA TEMAS HALİNDE
    Terim'in Selçuk İnan ve Necati Ateş'le sürekli temas halinde olduğu ve takım hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Başarılı teknik adamın, birçok futbolcu ile de sık sık görüştüğü gelen bilgiler arasında.

    TAKIM 3 OYUNCUYA EMANET!
    Terim'in özelilkle , ve gibi takım içinde ağırlığı olan isimlere de, "Ben yokken takım sizlere emanet" mesajını verdiği ifade edildi. Çalışmalara milli takımlardaki oyuncular katılmayacak.

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Spor Fatih Terim eşyalarını topladı ama iki yardımcı antrenörünü Florya’da bıraktı