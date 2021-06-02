Geçen hafta sonu Florya'ya giderek eşyalarını toplayan Fatih Terim'in yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'le görüştüğü ve bir çalışma programı hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre Sarı-Kırmızılı takım 15 Haziran'da sezon açacak. Yeni sezon çalışmaları da start alacak.

YENİ HOCA GELENE KADAR DEVAM

Terim'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi. Teknik adam belirsizliği bitene kadar da iki yardımcı hoca göreve devam edecek.

İKİ HOCAYLA TEMAS HALİNDE

Terim'in Selçuk İnan ve Necati Ateş'le sürekli temas halinde olduğu ve takım hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Başarılı teknik adamın, birçok futbolcu ile de sık sık görüştüğü gelen bilgiler arasında.

TAKIM 3 OYUNCUYA EMANET!

Terim'in özelilkle Muslera, Marcao ve Donk gibi takım içinde ağırlığı olan isimlere de, "Ben yokken takım sizlere emanet" mesajını verdiği ifade edildi. Çalışmalara milli takımlardaki oyuncular katılmayacak.