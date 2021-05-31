Kariyerini Katar Ligi takımlarından Al Duhail'de sürdüre Mehdi Benatia, 3 büyüklerin gündeminde... İtalyan basınına göre, kulübünden ayrılmaya hazırlanan 34 yaşındaki Faslı stoper, menajeri tarafından Türk kulüplerine teklif edildi.
Bu takımların Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu öğrenildi. Daha önce Juventus, Bayern Münih ve Roma gibi önemli takımların kulüplerin giyen Benatia 2019 yılında 8 milyon Euro karşılığında Al Duhail'e transfer olmuştu.
Tecrübeli yıldızın kalan 1 yıllık sözleşmesini fesh edip Avrupa'ya dönmek istediği, menajerinin de takım aradığı öğrenildi. 3 büyüklerin Mehdi Benatia konusunda herhangi bir atım atıp atmayacağı merakla bekleniyor.
STOPER ARAYAN BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE
Benatia teklifi sonrası ilk hamlenin Beşiktaş'tan gelebileceği öğrenildi. Montero'nun gişidi sonrası stoper arayan Siyah-Beyazlılar, Faslı yıldızın maliyetini araştırıyor.
Al Duhail formasıyla 60 maça zıkan Mehdi Benatia 2 gol atmayı başardı. Faslı stoper ilerleyen yaşına rağmen hala fiziki açıdan iyi durumda. Benatia çok büyük tecrübeye de sahip.