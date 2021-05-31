





Bu takımların Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu öğrenildi. Daha önce Juventus, Bayern Münih ve Roma gibi önemli takımların kulüplerin giyen Benatia 2019 yılında 8 milyon Euro karşılığında Al Duhail'e transfer olmuştu.



Tecrübeli yıldızın kalan 1 yıllık sözleşmesini fesh edip Avrupa'ya dönmek istediği, menajerinin de takım aradığı öğrenildi. 3 büyüklerin Mehdi Benatia konusunda herhangi bir atım atıp atmayacağı merakla bekleniyor.