



ŞU AN İSPANYA'DA ÇOK MUTLU

Haberde Şilili hocanın 2 yıl daha sözleşmesinin olduğu ancak Fenerbahçe'nin Betis'e belirli oranda bir tazminat ücreti vermeyi de kabul ettiği belirtildi. Ancak Pellegrini'nin şu anda İspanya'da çok mutlu olduğu ifade edildi ve "Türkiye'ye gitmesi düşük bir ihtimal" yorumu yapıldı. 1 Ağustos 2020'den bu yana Betis'in yaşında olan Manuel Pellegrini, teknik adamlık serüveninde önemli bir kariyere sahip.