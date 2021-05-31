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    'de bombası

    basını, yabancı teknik direktör arayışını sürdüren ’nin ’in başındaki Şilili teknik adam Pellegrini'ye yaptığını yazdı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

    Pellegrini bombası
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    Fenerbahçe'de gözler Başkan Ali Koç'un yarın yapması beklenen teknik direktör açıklamasına çevrilirken, İspanya'dan çok flaş bir iddia geldi. EnCancha'nın haberine göre Sarı- Lacivertliler, La Liga ekiplerinden Real Betis'i çalıştıran Manuel Pellegrini'ye teklif yaptı.



    ŞU AN İSPANYA'DA ÇOK MUTLU
    Haberde Şilili hocanın 2 yıl daha sözleşmesinin olduğu ancak Fenerbahçe'nin Betis'e belirli oranda bir tazminat ücreti vermeyi de kabul ettiği belirtildi. Ancak Pellegrini'nin şu anda İspanya'da çok mutlu olduğu ifade edildi ve "Türkiye'ye gitmesi düşük bir ihtimal" yorumu yapıldı. 1 Ağustos 2020'den bu yana Betis'in yaşında olan Manuel Pellegrini, teknik adamlık serüveninde önemli bir kariyere sahip.



    REAL MADRID'İ DE ÇALIŞTIRDI
    67 yaşındaki hoca daha önce West Ham, Manchester City ve Real Madrid'te de görev yapmıştı. Şilili Pellegrini kariyerinde elde etmiş olduğu birbirinden önemli başarılarla dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösteriliyor.



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        İsmi Fenerbahçe ile anılan Joachim Löw hakkındaki iddiaları birkez daha yalanladı. Alman hoca, "Kimseyle görüşmedim. Bu yazı dinlenerek geçireceğim" dedi.

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