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    • 30.05.2021 21:51
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    basını yazdı! , forması giyen ile ilgileniyor

    , gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor... Forvet ve savunma bölgesine takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin adı ile sözleşmesi bitecek olan ile anılıyor. basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katma konusunda istekli. İşte tüm detaylar...

    Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek!

    Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.



    İSPANYOL BASINI DUYURDU
    Mundo Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.



    14 YILINI GEÇİRDİ
    Real Madrid'le 14 yıl boyunca başarıdan başarıya koşan Marcelo, Roberto Carlos'un yerine Fluminense'den transfer edilmiş ve efsane Brezilyalı yıldızın yerini fazlasıyla doldurmuştu. Adını Real Madrid'in efsane isimleri arasında yazdıran Marcelo, Eflatun Beyazlılarla 5 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupas'nı müzesine götürdü. Marcelo ayrıca 4 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.



        MARCELO'NUN PERFORMANSI
        Haziran 2022'ye kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız sol bek, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 4 asist yapabildi.



        AYRILIĞI KESİNLEŞTİ
        Kadrosunda Ferland Mendy gibi bir yıldızı barındıran Real Madrid, dün Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba'yı da renklerine bağladığını duyurmuştu. Alaba ve Mendy'nin arkasında 3. alternatif olarak kalan Marcelo'nun ayrılığı artık an meselesi.

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