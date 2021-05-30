Barcelona - Anadolu Efes maçı şifresiz mi? Eurolig Final maçı Barcelona - Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle basketbolu sevenlerin yakından takip ettiği karşılaşmalardan biri olan Barcelona - Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague finalini canlı yayınla izlemek isteyenler gerekli bilgileri araştırıyor. Peki karşılaşma şifreli mi şifresiz yayınla mı olacak, hangi kanalda izlenebilecek?
BARCELONA - ANADOLU EFES HANGI KANALDA, SAAT KAÇTA?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes - Barcelona maçının beIN Sports Haber'de şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı beIN SPORTS HABER'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar Anadolu Efes."
Ergin Ataman tarihe geçebilir
Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşırsa Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdıracak. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçecek. Şu ana kadar bunu başaran sadece iki coach bulunuyor. Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge).
Sarunas Jasikevicius 4. isim olmak istiyor
Barcelona şampiyonluğa ulaşırsa Sarunas Jasikevicius hem oyuncu hem coach olarak EuroLeague şampiyonluğu kazanan 4. isim olarak tarihe geçecek. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Daha önce oyuncu ve coach olarak şampiyonluk yaşayan diğer kişiler şunlar: Armenak Alachachan, Lolo Sainz, Stevislav Pesic.