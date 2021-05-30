Ergin Ataman tarihe geçebilir

Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşırsa Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdıracak. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçecek. Şu ana kadar bunu başaran sadece iki coach bulunuyor. Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge).

Sarunas Jasikevicius 4. isim olmak istiyor

Barcelona şampiyonluğa ulaşırsa Sarunas Jasikevicius hem oyuncu hem coach olarak EuroLeague şampiyonluğu kazanan 4. isim olarak tarihe geçecek. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Daha önce oyuncu ve coach olarak şampiyonluk yaşayan diğer kişiler şunlar: Armenak Alachachan, Lolo Sainz, Stevislav Pesic.