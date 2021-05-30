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    • Spor
    • 30.05.2021 20:37
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    • 30.05.2021 20:37
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    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Özellikle spor severler tarafından takip edilen , Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için Barcelona ile karşı karşıya gelecek ve şampiyonluk için mücadele verecek. Barcelona - Anadolu Efes basketbol maçını canlı takip etmek isteyenler için gerekli bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Barcelona - Anadolu Efes maçı şifresiz mi?

    Barcelona - Anadolu Efes maçı şifresiz mi? Eurolig Final maçı Barcelona - Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle basketbolu sevenlerin yakından takip ettiği karşılaşmalardan biri olan Barcelona - Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague finalini canlı yayınla izlemek isteyenler gerekli bilgileri araştırıyor. Peki karşılaşma şifreli mi şifresiz yayınla mı olacak, hangi kanalda izlenebilecek?

    BARCELONA - ANADOLU EFES HANGI KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes - Barcelona maçının beIN Sports Haber'de şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

    Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı beIN SPORTS HABER'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar Anadolu Efes."

    Ergin Ataman tarihe geçebilir

    Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşırsa Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdıracak. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçecek. Şu ana kadar bunu başaran sadece iki coach bulunuyor. Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge).

    Sarunas Jasikevicius 4. isim olmak istiyor

    Barcelona şampiyonluğa ulaşırsa Sarunas Jasikevicius hem oyuncu hem coach olarak EuroLeague şampiyonluğu kazanan 4. isim olarak tarihe geçecek. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Daha önce oyuncu ve coach olarak şampiyonluk yaşayan diğer kişiler şunlar: Armenak Alachachan, Lolo Sainz, Stevislav Pesic.

        10. kupa!

        Türk kulüpleri Avrupa'da şimdiye kadar 9 kez şampiyonluk yaşadı. Anadolu Efes bugün Türkiye'ye 10. kupasını getirmeye çalışacak. Fenerbahçe 2017'de Euroleague'i, Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı kazandı. Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kaldırdı. Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

        'Umarım en iyi maçım olur'

        Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin tıpkı Ergin Ataman gibi şampiyonluğa odaklandığını söyledi. Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin tıpkı Ergin Ataman gibi şampiyonluğa odaklandığını söyledi. Ay-yıldızlı formayı da giyen başarılı oyuncu, "Finalde önemli olan şampiyonluğa ulaşmak. Bunun için buraya geldik. Sahada ben olurum, Doğuş olur ya da bir başka arkadaşım... Kazanmak için, kim ne yapması gerekiyorsa sonuna kadar yapacaktır. Bunun sonunda istediğimizi alırsak çok mutlu olacağız. Coach Ergin Ataman'ın sahada bana verdiği güven ve rahatlık, 3 yıldır basketbolumu çok daha iyi seviyeye çıkarmama yardımcı oldu. Umarım finalde ben de en iyi oyunumu oynarım ve çok istediğimiz şampiyonluğu kazanırız" dedi.
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        Haberler Spor Barcelona - Anadolu Efes maçı şifresiz mi? Eurolig Final maçı Barcelona - Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta?