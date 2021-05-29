Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'la yaptığı 1 yıllık sözleşme sona eren Kamerunlu forvetle yapılan pazarlıklar devam ediyor.
Aboubakar'ın menajeri Zahavi'nin ilk yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açması şok etkisi yaratmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3 milyon Euro'ya kadar inen Zahavi ile yaptığı son görüşmede resti çektiği ortaya çıktı.
Çebi'nin, "Verebileceğimiz son rakam 2 milyon Euro'dur. Aboubakar bu rakamı kabul ediyorsa imzalasın, kabul etmiyorsa da yolu açık olsun" dediği belirlendi.