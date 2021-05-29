Aboubakar'ın menajeri Zahavi'nin ilk yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açması şok etkisi yaratmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3 milyon Euro'ya kadar inen Zahavi ile yaptığı son görüşmede resti çektiği ortaya çıktı.