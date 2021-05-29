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    ’da belirsizliği sürüyor: Başkan  resti çekti

    'ta belirsizliği devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'la yaptığı 1 yıllık sözleşme sona eren forvetle yapılan pazarlıklar devam ediyor. 'ın menajeri 'nin ilk yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açması şok etkisi yaratmıştı. Başkan 'nin 3 milyon Euro'ya kadar inen Zahavi ile yaptığı son görüşmede resti çektiği ortaya çıktı.

    Aboubakar'a resti çekti

    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'la yaptığı 1 yıllık sözleşme sona eren Kamerunlu forvetle yapılan pazarlıklar devam ediyor.

    Aboubakar'ın menajeri Zahavi'nin ilk yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açması şok etkisi yaratmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3 milyon Euro'ya kadar inen Zahavi ile yaptığı son görüşmede resti çektiği ortaya çıktı.

    Çebi'nin, "Verebileceğimiz son rakam 2 milyon Euro'dur. Aboubakar bu rakamı kabul ediyorsa imzalasın, kabul etmiyorsa da yolu açık olsun" dediği belirlendi.

        Beşiktaş'ın teklif ettiği 2 milyon Euro garanti ücretin sakatlık konusunda bazı maddeler içerdiği de öğrenildi.

        Başkan Çebi'nin resti sonrası Aboubakar'dan gelecek hamle merakla bekleniyor. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, olumsuz bir duruma karşın B planı olarak belirlediği isimlerle de görüşüyor.
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