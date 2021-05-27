Bütçeyi 45 milyon Euro'ya çekmek isteyen sarı kırmızılılar, ilk olarak yıllık 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ve 3 milyon 850 bin Euro ile ikinci sıradaki Sofiane Feghouli'yi göndermeye çalışacak.