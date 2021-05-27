Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma gereği futbol takımı bütçesini en az yüzde 30 azaltması gereken Galatasaray, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor.
Bütçeyi 45 milyon Euro'ya çekmek isteyen sarı kırmızılılar, ilk olarak yıllık 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ve 3 milyon 850 bin Euro ile ikinci sıradaki Sofiane Feghouli'yi göndermeye çalışacak.
Hürriyet'in haberine göre oyuncuların menajerleriyle yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanacak olursa, toplam 8 milyon yapılmış olacak. Yönetim, 1'er yıllık sözleşmeleri bulunan iki futbolcuya da bonservislerini verip herhangi bir tazminat ya da ödeme yükü olmadan vedalaşmayı hedefliyor.