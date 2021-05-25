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    TFF Başkanı konuştu: Stadlara düşük kapasite ile seyirci

    TFF Başkanı , yeni sezonda maçlarda seyirci olup olmayacağına ilişkin, “Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak” açıklamasını yaptı.

    Düşük kapasite ile seyirci!

    TFF Başkanı , yeni sezonda maçlarda seyirci olup olmayacağına ilişkin, "Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak" açıklamasını yaptı.

    Özdemir, ve . Lig'in 18 takımla oynatılması konusunda çalışma içinde olduklarını aktardı. Özdemir, sezon içerisinde TFF'ye yönelik 'taraflılık' iddiaları ile ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı:

    " çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. F.Bahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'asyon' dediler. Bu sefer G.Saray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Şampiyon son maçta belli oldu. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük."

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    Haberler Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir konuştu: Stadlara düşük kapasite ile seyirci