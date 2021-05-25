TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezonda maçlarda seyirci olup olmayacağına ilişkin, "Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak" açıklamasını yaptı.

Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 18 takımla oynatılması konusunda çalışma içinde olduklarını aktardı. Özdemir, sezon içerisinde TFF'ye yönelik 'taraflılık' iddiaları ile ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. F.Bahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler. Bu sefer G.Saray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Şampiyon son maçta belli oldu. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük."