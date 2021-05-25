Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta? Kocaelispor Sakaryaspor maçı hangi kanalda?

Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off final maçında Kocaelispor ile Sakaryaspor kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Kocaelispor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki; Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?