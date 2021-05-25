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    • Spor
    • 25.05.2021 14:08
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    • 25.05.2021 14:08
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    saat kaçta? ?

    saat kaçta? TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı mücadele merakla bekleniyor. Peki; ? İki takımın heyecan dolu geçmesi beklenen mücadelenin yeri ve saati belli oldu.

    takvim.com.tr
    Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta? Kocaelispor Sakaryaspor maçı hangi kanalda?

    Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off final maçında Kocaelispor ile Sakaryaspor kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Kocaelispor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki; Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Kocaelispor ile Kırşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor karşılaşacak.

    Kocaelispor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Karşılaşma, 28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da başlayacak.

    Final Misli.com'dan naklen yayınlanacak.

    Kocaelispor finale nasıl geldi?

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off çeyrek finalde Ankara Demirspor'la karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Körfez ekibi, rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale çıktı. Yarı finalde ilk maçta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, rövanşta 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve final biletini kaptı.

        Sakaryaspor finale nasıl geldi?

        Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.
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        Haberler Spor Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta? Kocaelispor Sakaryaspor maçı hangi kanalda?