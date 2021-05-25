Almanya'da daha önce EURO 2020 sonrası görevini bırakacağını açıklayan A Milli Takım hocası Joachim Löw yerine, Hansi Flick göreve getirildi. Bir dönem Löw'ün yardımcılığını da yapan Flick, son olarak Bayern Münih'i çalıştırmıştı.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Hansi Flick'in Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağı belirtilerek, Flick'in 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada sözleşmenin Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'ü de kapsadığı belirtildi.
Flick'in, takımı EURO 2020'den sonra Teknik Direktör Joachim Löw'den devralacağı ifade edilen açıklamada, sözleşmenin ise 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.