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    • 25.05.2021 12:54
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    Milli Takımı'nda görev değişimi! Löw yerine Flick geldi

    'nin ardından Milli Takımı'ndaki görevini bırakacağını açıklayan Löw'ün yerine 'in geleceği açıklandı. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Flick ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Almanya'da görev değişimi! Açıklama geldi

    Almanya'da daha önce EURO 2020 sonrası görevini bırakacağını açıklayan A Milli Takım hocası Joachim Löw yerine, Hansi Flick göreve getirildi. Bir dönem Löw'ün yardımcılığını da yapan Flick, son olarak Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

    Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Hansi Flick'in Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağı belirtilerek, Flick'in 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

    Açıklamada sözleşmenin Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'ü de kapsadığı belirtildi.

    Flick'in, takımı EURO 2020'den sonra Teknik Direktör Joachim Löw'den devralacağı ifade edilen açıklamada, sözleşmenin ise 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

        2006-2014 yıllarında Alman Milli Takımı'nda Löw'ün yardımcısı olarak görev yapan Flick, ardından DFB sportif direktörlük görevine getirilmişti. 2017'de kendi isteğiyle DFB'den ayrılan Flick, 2018'e kadar Hoffenheim takımında üst yönetici olarak çalıştı.

        2019'da Bayern Münih'in teknik direktörü olan Flick, bu takımla aralarında 2 lig şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da bulunduğu 7 kupa kazandı.

        Hansi Flick 1ay önce, sezon sonunda Bayern Münih yönetiminden 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

        Bayern Münih'ten ayrılan Flick, EURO 2020'nin ardından Löw'den görevi devralacak. Almanya Futbol Federasyonu konuyla ilgili resmi açıklamayı da yaptı.

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