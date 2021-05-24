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    • Spor
    • 24.05.2021 17:23
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    • 24.05.2021 17:23
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    ne zaman? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri!

    2021-2022 ne zaman? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri siyah beyazlı taraftarların sorguladığı konulardan birisi oldu. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, gruplara doğrudan katılma hakkı elde etti. Devler arasında mücadele edecek Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı ise merak edilen konulardan birisi oldu. Peki

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri!

    Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli olurken, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. Gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarının bir numarası olan Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. Avrupa'da liglerin sona ermesinin ardından işte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgiler!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ!

    Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

    Siyah-beyazlılar, ön elemelerden gelecek takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbada yer alacak.

    Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini artıracak.

    Lille (1. torba)

    Atletico Madrid (1. torba)

    Manchester City (1. torba)

    Bayern Münih (1. torba)

    PSG (1. torba)

    Inter (1. torba)

    Sporting (1. torba)

    Zenit (1. torba)

    Manchester United (1. ya da 2. torba)
        Satırla öldürdü kafasını keserek tencereye koydu!
        Haberler Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri!