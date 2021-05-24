Alman Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!





TEKLİFE OLUMSUZ YANIT

Ajansspor'un haberine göre; Labaddia Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.



55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya'da 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor.