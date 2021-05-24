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    • Spor
    • 24.05.2021 23:18
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    • 24.05.2021 23:21
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    Alman Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

    'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon öncesi birçok isimle yolların ayrılması beklenen sarı-lacivertlilerde yeni sezonda takımın başında kimin olacağı da büyük merak konusu. Kanarya'nın takımı emanet etmek istediği Bruno Labbadia'dan ise kötü haber geldi. Tecrübeli isim 'de çalışmayı düşünmediğini söyledi. İşte detaylar...

    Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi!

    Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.

    Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.



    Geçen sezon Sivas maçından sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.



    Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu.

    Sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer'in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı.



        TEKLİFE OLUMSUZ YANIT
        Ajansspor'un haberine göre; Labaddia Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.

        55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya'da 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor.



        Labaddia'nın kariyerinde Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.



        LÖW TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK
        Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir başka Alman çalıştırıcı ise Joachim Low. EURO 2020 sonrasında Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılacak Löw de şampiyonanın ardından dinlenme kararı aldı. Alman teknik adam, 1998/1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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