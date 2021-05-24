Alman Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.
Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.
Geçen sezon Sivas maçından sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu.
Sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer'in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı.