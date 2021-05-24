Kariyerini Fransa Ligi ekibi Le Havre'de sürdüren Umut Meraş, Milli Takımımız ile ilgili önemli açıklamalara imza attı.

Ay-Yıldızlılar'ın sol kanadında görev yapan Umut Meraş, "Rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında da bunu gösterdik. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Maçlarda da galip gelerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde" şeklinde konuştu.

Meraş, "Önceki kamplarda da arkadaşlığımız çok iyiydi, çünkü alt yaş kategorilerinde hep birlikte oynadık. Bu sahaya da yansıyor. Yine çok güzel bir kamp olacağını düşünüyorum" dedi.