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    Kariyerini ekibi 'de sürdüren Meraş: İnşallah sonu şampiyonluk olur

    Kariyerini ekibi 'de sürdüren Meraş, ile ilgili önemli açıklamalara imza attı. 'ın sol kanadında görev yapan Umut Meraş, "Rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. maçlarında da bunu gösterdik. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız." dedi.

    İnşallah sonu şampiyonluk olur

    Kariyerini ekibi 'de sürdüren Meraş, ile ilgili önemli açıklamalara imza attı.

    'ın sol kanadında görev yapan Umut Meraş, "Rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. maçlarında da bunu gösterdik. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Maçlarda da galip gelerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde" şeklinde konuştu.

    Meraş, "Önceki kamplarda da arkadaşlığımız çok iyiydi, çünkü alt yaş kategorilerinde hep birlikte oynadık. Bu sahaya da yansıyor. Yine çok güzel bir kamp olacağını düşünüyorum" dedi.

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    Haberler Spor Kariyerini Fransa Ligi ekibi Le Havre'de sürdüren Umut Meraş: İnşallah sonu şampiyonluk olur