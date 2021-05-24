Forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan Trabzonspor'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Yuri Alberto'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bordo-Mavili yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transferi bitirmek istiyor.