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    Fırtına 20 yaşındaki sambacı'nın peşinde: için harekete geçti

    Forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan 'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet 'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi. ekiplerinden Sport Club forması giyen 20 yaşındaki genç forvet, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

    Trabzon Yuri için harekete geçti

    Forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan 'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet 'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

    ekiplerinden Sport Club forması giyen 20 yaşındaki genç forvet, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    Bordo-Mavili yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transferi bitirmek istiyor.

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    Haberler Spor Fırtına 20 yaşındaki sambacı'nın peşinde: Trabzonspor Yuri Alberto için harekete geçti