Sezonu Belçika Ligi'nde KVC Westerlo takımında geçiren 21 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'in talipleri her geçen gün artıyor. Berke Özer'in en öneli talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid. Atletico Madrid'li yetkililerin Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçtiği ve fiyat istediği de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmaylar ise Berke Özer için adeta tok satıcıyı oynuyor!

Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Fenerbahçe'den Atletico Madrid'li yetkililerin indirim istediğini ancak başka kulüplerin de devreye girmesiyle İspanyol ekibinin bu rakamı kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.