Fenerbahçe, transfer sezonunu büyük bir ihtimalle stoper takviyesi ile açacak. Sarı-Lacivertli kurmayların bir süredir peşinde olduğu ve Napoli ile olan sözleşmesi de sona eren Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştığı ifade ediliyor.
Müjdeli haber ise Sırbistan basınından geldi. Sırp basını, "F.Bahçe hem cazip hem de uzun süreli bir sözleşme teklif etti. Prensipte anlaşma sağlandı" ifadesini kullandı.
4 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO
Bonservisi elinde olan Maksimovic'e Sarı-Lacivertli yönetimin 4 yıl için 10 milyon Euro garanti ücret teklif etti.