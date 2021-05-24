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    Dünyaya bedel

    Ronaldo, sosyal medyada da rakiplerini ezdi geçti! Toplam 530 milyon takipçi ile zirveye yerleşti. Bu sayının , ve ’in nüfusundan fazla olması dikkat çekti.

    Dünyaya bedel

    Sosyal medya çılgınlığı sınır tanımadı. Ünlü isimler Twitter, Instagram ve 'taki takipçi sayılarıyla dudak uçuklattı! İtalyan futbol takımı 'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, sanal dünyada da şampiyonluğu kimselere bırakmadı. Tüm sosyal medya hesaplarında 530 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Bu rakam ile , , ve gibi ülkelerin nüfusunu bile solladı. Arjantinli futbolcu Lionel de sosyal medyada 309.8 milyon takipçi topladı! - Germain'in Brezilyalı yıldızı 283.7 milyon takipçiyle üçüncülüğe ulaştı! 'de ise forması giyen , toplamda 88,4 milyon takipçiyle zirveyi kaptı!

    Messi: 309 milyon
    Neymar: 283 milyon
    Mesut Özil: 88 milyon

    Ronaldo, futbolun yanı sıra sosyal medyayı da kazanca çevirdi. Juventus'tan yılda 30 milyon euro kazanan futbolcunun Instagram'daki yıllık gelirinin 50 milyon doların üzerinde olduğu belirlendi.

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