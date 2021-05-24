Dünyaya bedel

Sosyal medya çılgınlığı sınır tanımadı. Ünlü isimler Twitter, Instagram ve Facebook'taki takipçi sayılarıyla dudak uçuklattı! İtalyan futbol takımı Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, sanal dünyada da şampiyonluğu kimselere bırakmadı. Tüm sosyal medya hesaplarında 530 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Bu rakam ile ABD, Japonya, Rusya ve Maldivler gibi ülkelerin nüfusunu bile solladı. Arjantinli futbolcu Lionel Messi de sosyal medyada 309.8 milyon takipçi topladı! Paris Saint- Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar 283.7 milyon takipçiyle üçüncülüğe ulaştı! Süper Lig'de ise Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle zirveyi kaptı!

Messi: 309 milyon

Neymar: 283 milyon

Mesut Özil: 88 milyon

Ronaldo, futbolun yanı sıra sosyal medyayı da kazanca çevirdi. Juventus'tan yılda 30 milyon euro kazanan futbolcunun Instagram'daki yıllık gelirinin 50 milyon doların üzerinde olduğu belirlendi.