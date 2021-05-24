Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille şampiyon oldu

Burak Yılmaz 45+1'de penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. Lille'in diğer golü ise 10. dakikada David'den geldi. Angers karşısında Yusuf Yazıcı 67, Burak Yılmaz 82. dakikada oyundan alınırken Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Üç Milli futbolcumuz da Lille'in elde ettiği şampiyonlukta çok büyük bir pay sahibi oldu. Fransa'da Paris Saint Germain ligi 82 puanla ikinci, Monaco ise 78 puanla 3. sırada tamamladı.

BURAK: ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN

Burak Yılmaz, şampiyonluk maçı sonrası canlı yayında Türk futbolseverlere seslendi. Burak, "Canım, güzel ülkeme bu şampiyonluk armağan olsun" ifadelerini kullandı.