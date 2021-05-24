Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille şampiyon oldu

Fransa'da Şampiyon Lille... A Milli Takımımız'ın yıldızları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Ligue 1'de son hafta maçında deplasmanda Angers'i 2-1 yendi ve 83 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Lille'in şampiyonluğa ulaştığı Angers maçına Burak, Zeki ve Yusuf ilk 11'de başladı.
Burak Yılmaz 45+1'de penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. Lille'in diğer golü ise 10. dakikada David'den geldi. Angers karşısında Yusuf Yazıcı 67, Burak Yılmaz 82. dakikada oyundan alınırken Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.
Üç Milli futbolcumuz da Lille'in elde ettiği şampiyonlukta çok büyük bir pay sahibi oldu. Fransa'da Paris Saint Germain ligi 82 puanla ikinci, Monaco ise 78 puanla 3. sırada tamamladı.
BURAK: ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN
Burak Yılmaz, şampiyonluk maçı sonrası canlı yayında Türk futbolseverlere seslendi. Burak, "Canım, güzel ülkeme bu şampiyonluk armağan olsun" ifadelerini kullandı.