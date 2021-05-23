Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers'i 2-1 mağlup ederek Fransa şampiyonu oldu.
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz şampiyonluk maçında da golünü attı.
Lille'in diğer golü Jonathan David'den geldi.
Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Lille, Angers'e konuk oldu.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Jonathan David topu filelerle buluşturdu ve Lille 1-0 öne geçti.