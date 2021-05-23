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    • 23.05.2021 18:44
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    • 23.05.2021 18:46
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    , 'nde şampiyon oldu!

    Son dakika haberleri... , finalinde ekibi 'yı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

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    Şahinbey Avrupa şampiyonu!

    , finalinde ekibi 'yı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

    Gaziantep'te Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 2 maç yapıldı.

    Şampiyonanın son maçında Türkiye temsilcisi Şahinbey Belediyespor, Polonya ekibi Legia Varşova ile finalde karşılaştı. 6. dakikada Bartosz Eastowski ile 1-0 öne geçen Polonya ekibine, Gaziantep temsilcisi 13. dakikada Fatih Şentürk ile yanıt vererek 1-1'lik beraberliği yakaladı.

    Şahinbey Belediyespor'un 19. dakikada Kudrat Khudoykulov ile skoru 2-1'e taşıdığı maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Maçın uzatma dakikaları (Dk. 50+2) oynanırken Fatih Şentürk bir gol daha attı ve Şahinbey Belediyespor, maçı 3-1 kazandı.

    ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
    Gaziantep ekibi, maçın ardından şampiyonluğun sevincini yaşadı.

    Öte yandan günün ilk maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ ile İtalya temsilcisi Vicenza Calcio, üçüncülük için karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0'lık skorla geçen Vicenza Calcio, organizasyonu üçüncü olarak bitirdi.

    Gün içerisinde düzenlenecek kapanış seremonisinde takımlara kupa ve madalyaları verilecek.

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