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    • 23.05.2021 18:17
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    Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa çıkarıldı!

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.

    AA
    Şampiyon formalar satışta!

    Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında , İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu.

    , siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.

    Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın'ın imzaladığı forma satışta." denildi.

    Siyah-beyazlı formalar Match Worn Shirt adlı internet sitesinden satışa sunuldu.

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