Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa çıkarıldı!

Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın'ın imzaladığı forma satışta." denildi.

Siyah-beyazlı formalar Match Worn Shirt adlı internet sitesinden satışa sunuldu.