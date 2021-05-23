Arsenal'de uzun süre maç oynamadığı için Fenerbahçe'ye transfer olduğunda fizik kondisyon eksiği fazlasıyla hissedilen Mesut Özil yeni sezonda farklı bir kimliğe bürünecek.
Savunmanın kilidini açan final paslarını en doğru yapan yaratıcı oyuncuların başında gelen Mesut Özil sarı lacivertli takımın yeni sezondaki sahadaki beyni olacak. Mesut Özil'e yanında pas alışverişi yapacağı oyun sistemi oluşturulacak, oyun sistemi Mesut Özil'e göre kurulacak. Mesut Özil de paslarıyla sarı lacivertli takıma pozisyonlar hazırlayacak.
33 yaşındaki oyuncu sezon başı kampında da fizik kondisyon eksiğini kapatacak. Yıldız futbolcunun sezon başı kampına hazır girebilmek adına tatilde dayanıklılık çalışmaları yaptığı gelen haberler arasında.