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    • 23.05.2021 19:27
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    'da birinci olan Karate Milli Takımı'nı tebrik etti

    , Hırvatistan'da düzenlenen  Karate Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Karate Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. in detayları...

    Avrupa'da birinci olan Karate Milli Takımı'na tebrik

    Bakan Kasapoğlu, mesajında, Porec kentinde yapılan 55. Büyükler Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda üst üste dördüncü kez ilk sırayı alan 'nı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

    "2017 yılında şampiyon olurken 4 altın madalya kazanan millilerimizin, bu sene 6 altın madalya alarak rekor kırması bizleri hem mutlu etmiş, hem de Türk sporuna yaptığımız yatırımların geri dönüşünü görmek ziyadesiyle gururlandırmıştır. Sporcularımızın önümüzdeki sene Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 56. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda da bu başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyorum. Bu başarıda büyük emeği olan Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini icra ederken, 19 Nisan'da Hakk'a yürüyen Esat Delihasan kardeşimi de tekrardan rahmetle anıyorum."

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    Karar Gazetesi'nden yalan haber!
    Haberler Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa'da birinci olan Karate Milli Takımı'nı tebrik etti