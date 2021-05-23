Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monako Grand Prix'sini, Max Verstappen kazandı.
Sezonun 5. mücadelesi, Monako ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı.
Kaza yapması nedeniyle dünkü sıralama turlarının erken sonlandırılmasına yol açan ilk cebin sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarış öncesinde aracındaki şaft arızası nedeniyle Monako Grand Prix'sine başlamadan veda etti.
İLKLERİ YAŞADI
Leclerc'in çekilmesinin ardından yarışa ilk sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 1:38:56.820'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve kariyerinde ilk kez Monako Grand Prix'sinden zaferle ayrıldı.
Verstappen, yarışı 7. sırada tamamlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ı geçerek yine kariyerinde ilk kez pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
Yarışı liderin 8.968 saniye gerisinde tamamlayan Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz ikinci, liderden 19.427 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü oldu.