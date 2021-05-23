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    bahçe'de Tisserand, , ve gidici

    bahçe yönetimi büyük umutlarla transfer edilen ancak verim alamadığı Mbwana , ve 'ın yanı sıra orta saha 'nun yüksek ücretlerinden kurtulmak istiyor. Yönetimin sezon öncesi çözmesi gereken en büyük sorunlarından biri bu olacak. 4 futbolcunun toplam yıllık ücreti 9 milyon Euro'yu buluyor.

    Yüksek ücretlilere takım aranıyor!

    Fenerbahçe yönetimi büyük umutlarla transfer edilen ancak verim alamadığı Mbwana Samatta, Zanka ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun yüksek ücretlerinden kurtulmak istiyor.

    Yönetimin sezon öncesi çözmesi gereken en büyük sorunlarından biri bu olacak. 4 futbolcunun toplam yıllık ücreti 9 milyon Euro'yu buluyor.

    Sarı lacivertli yönetim bu oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı lacivertliler bu futbolcuları göndererek, önemli bir tasarruf sağlayacak.

        Böylece hem maaşta tasarruf sağlanırken hem de bonservis ya da kiralama ücretiyle gelir elde edilmiş olacak.

        TİSSERAND SINIFI GEÇEMEDİ
        Bundesliga         ekibi Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Tisserand'ın geçtiğimiz sezonki performansı vasatın üstü- ne çıkmadı. Fener yönetimi, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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