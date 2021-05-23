Fenerbahçe yönetimi büyük umutlarla transfer edilen ancak verim alamadığı Mbwana Samatta, Zanka ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun yüksek ücretlerinden kurtulmak istiyor.
Yönetimin sezon öncesi çözmesi gereken en büyük sorunlarından biri bu olacak. 4 futbolcunun toplam yıllık ücreti 9 milyon Euro'yu buluyor.
Sarı lacivertli yönetim bu oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı lacivertliler bu futbolcuları göndererek, önemli bir tasarruf sağlayacak.