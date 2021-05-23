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    Bremen küme düştü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Bundeliga'da Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach’a 4-2 yenilerek 2020-2021 sezonunu 17. sırada tamamlayarak 2. Lig’e Lig’e düştü. Bremen 41 yıl sonra küme düştü.

    Bremen küme düştü

    Bundeliga'da Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach'a 4-2 yenilerek 2020-2021 sezonunu 17. sırada tamamlayarak 2. Lig'e Lig'e düştü. Bremen 41 yıl sonra küme düştü.

    RAZGATLIOĞLU 3. OLDU
    Dünya     Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun İspanya'daki açılış etabının ilk yarışında 3. oldu. Red Bull sporcusu kariyerinde 25. podyumuna çıkmayı başardı.

    LECLERS POLE'Ü KAPTI
    Formula     1'de sezonun 5. yarışı Monaco GP'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Red Bull-Honda sürücüsü Verstappen 2'nci, Mercedes pilotu Bottas 3. oldu.

        FİNALİN ADI: ALTAY-ALTINORDU
        TFF 1.Lig playoff'larında finalin adı kondu: Altay-Altınordu. Günün ilk maçında Altay, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi. Rakibiyle sahasında oynadığı maçı da 3-2 kazanan Altay, adını finale yazdıran ilk takım olmayı bildi. Altay'a İstanbul deplasmanında galibiyeti getiren tek golü 84. dakikada Deniz Kadah kaydetti. Günün ikinci maçında ise Samsunspor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı. İzmir'deki ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu da bu sonuçla finale çıkarak Altay'ın rakibi oldu. Maçta Altınordu'nun gollerini Metehan Mimaroğlu ve Enis Destan kaydetti. Samsun'un golleri ise Nadir Çiftçi ve Yasin Öztekin'den geldi. İki İzmir ekibi Altay ile Altınordu arasında Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı playoff final maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

        MARLON'U 4 TAKIM İSTİYOR
        Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Marlon'u Süper Lig'den Hatayspor, Alanyaspor ve Rizespor ile Fransa'dan da St Ettienne istiyor.

        KAFASINDAKİ DEĞİL SAHADAKİ MAÇI YÖNETECEK!
        Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yöneten hakem görevine devam edecek" şeklinde konuştu.

            F.BAHÇE BEKO KAF-KAF'A TAKILDI
            ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda F.Bahçe Beko'yu 80-71 mağlup etti, seriyi 1-1 yaptı. F.Bahçe'de Ahmet Düverioğlu, De Colo ve Pierre forma giymediler. Barthel 15 sayıyla oynarken; konuk takımda Morgan 21 sayı attı.

            BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMAYDI
            Çifte             kupalı Kara Kartal'ın sol beki N'Sakala özel açıklamalara imza attı… Yıldız futbolcu, "Belçika'da Anderlecht ile bir şampiyonluğum oldu ama Beşiktaş çok daha büyük bir kulüp… Bunu hissediyorsunuz… Hisler, duygular hatta hissettiğiniz baskı bile daha fazla. Gerçekten inanılmaz ifadelerini kullandı... N'Sakala, "Sezona başladığımız nokta ile bitirdiğimiz noktayı kıyaslarsak büyük bir meydan okumaydı. Başkana verebileceğimiz en büyük hediye olarak düşünüyorum ben bunu" şeklinde konuştu…

            LENS&BOYD GERİ DÖNMEYECEK
            Beşiktaş'ta             kiralık sözleşmeleri sona eren Jeremain Lens ve Tyler Boyd geri dönmeyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda bu oyuncularla yola devam etmek istemediğini söylediği öğrenildi.

                10 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ
                Beşiktaş'ta                 kiralıklardan Mensah, Montero, Rosier, Cenk ve Ghezzal; bonservisi bulunan isimlerdense Atiba, G.Töre, Aboubakar, Dorukhan ve Utku, Beşiktaş'a kağıt üzerinde veda etti. Yönetimin yeni sezon öncesinde transferde işi bir hayli zor olacak.

                MONTERO: MÜKEMMEL BİR İŞ BAŞARDIK
                Kartal'ın                 İspanyol stoperi Montero çifte kupalı sezon için, "Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Hem bireysel hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan" dedi. Montero, "Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşıyoruz… Bir kez daha arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

                21 YAŞINDAKİ EMİR KAAN SÜPER LİG'İN RADARINDA
                Üçüncü                 Lig 3. grup ekiplerinden Isparta 32 Spor forması giyen Emir Kaan Gültekin, Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde en çok gol atan 21 yaş altı futbolcu konumunda... Bu sezon 18 gol ve 7 asistlik performansının yanı sıra saha içindeki becerileriyle de göz dolduran genç yetenek Süper Lig ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

                    BURAK, YUSUF VE ZEKİ'Lİ LİLLE KADER SINAVINDA
                    Fransa                     Ligi'nde Lille, bugün Angers karşısında tarihindeki 4. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Lille, bugün saat 22.00'de Raymond Kopa Stadı'nda Angers'e konuk olacak. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, maçı kazanması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

                    KARATEDE 2 ALTIN VE 1 BRONZLA GURURLANDIK
                    Hırvatistan'ın                     Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcularımız, 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Kumitede kadınlar +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve erkekler 84 kiloda Uğur Aktaş, Avrupa şampiyonu oldu… Kadınlar 68 kiloda Eda Eltemur ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

                    FATİH HOCAYI HERKES YERDEN YERE VURURKEN BİZ SAHİP ÇIKTIK
                    Galatasaray                     Başkan adayı Metin Öztürk önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Fatih hocayı herkes yerden yere vururken, biz sahip çıktık" dedi. Başkan adayı Öztürk, "Sahaya eşofmanla inip, hocanın işine karışmayacağız. "Akademik çalışacağız, demokrat çalışacağız. Biz seçimi kazanacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

                        BELHANDA MONTPELİER İLE ANLAŞTI
                        Galatasaray'dan olaylı bir şekilde gönderilen Belhanda eski kulübü Montpelier ile anlaştı. Türk Telekom Stadı'nın zemini için "Yöneticiler tweet atmayı bıraksın sahanın zeminiyle ilgilensin" demişti. Bu sözlerin ardından Galatasaray Yönetimi de Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmişti. Belhanda şimdi eski kulübüyle 3 yıllık anlaşma sağladı.

                        GEDSON FERNANDES İÇİN RUİ COSTA İLE GÖRÜŞÜYOR
                        G.Saray                         ile kiralık sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes için Fatih Terim eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü birkaç gün içinde yıldız oyuncu için Terim'e dönüş yapacak.

                        AYSAL: İLAÇLAR GİBİ İNSANLARIN DA SON KULLANMA TARİHİ VAR
                        Başkanlığı                         döneminde Fatih Terim'le tartışan isimlerden biri olan Ünal Aysal çarpıcı açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz'i eleştiren Aysal, "G.Saray'ın bazı dinamikleri vardır. Gider fikir alırsınız. Divan Kurulu, kongre gibi... Ama Cengiz bunların hiçbirini yapmadı" dedi. Terim'e de değinen Aysal "Herkesin bir son kullanma tarihi var" diye konuştu.

                            MOSTAFA MOHAMED TATİLDE DE ÇALIŞIYOR
                            Cimbom'a                             geldiği günden beri performansıyla alkış toplayan Mostafa Mohamed tatilde de boş durmuyor. Yıldız golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mısırlı golcü tatilde tenis oynarken paylaşımda bulundu. Taraftarlar ona, "Maşallah golcümüz formunun zirvesinde" yorumu yaptı.

                            İSPANYA'DA ŞAMPİYON ATLETİCO MADRİD
                            İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 yenen Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı. Ligi 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, tarihinin ise 11. şampiyonluğunu elde etti. Real Madrid ise ligi ikinci sırada bitirdi.

                            KLOPP: OZAN KABAK İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİK
                            İngiltere                             Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı ligdeki son maçın ardından vereceklerini söyledi. Klopp, "Ozan'ın Liverpool formasıyla süper maçları oldu. Karar için yeterince zaman var. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok" dedi.

                                SON PLAY-OFF VİZESİ MEMPHİS'İN OLDU
                                NBA play-in maçında Golden State Warriors'ı uzatmada 117-112 yenen Memphis Grizzlies, play-off'a yükselen son takım oldu. Ja Morant'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı Memphis Grizzlies'ı play off'a taşıdı. Golden State Warriors'ta Stephan Curry'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribauntluk katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

                                FREY İLE ALLAHYAR RAHATLATACAK
                                Fenerbahçe'de                                 kadroda düşünülmeyen iki isim olan Frey ve Allahyar'ın forma giydiği kulüplerde çok iyi sezon geçirmesi yönetimin elini güçlendirdi. Ukrayna ekibi Zorya, İranlı golcü Allahyar için 3.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayı düşünüyor. Michael Frey için de ciddi teklifler var.

                                LEMOS DA YOLCU GİBİ
                                Eski kulübü Las Palmas'ın teklifte bulunduğu öğrenilen Mauricio Lemos'un ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Uruguaylı stoperin büyük bir ihtimalle kiralanacağı ifade ediliyor.
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