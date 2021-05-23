Bremen küme düştü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Bundeliga'da Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach'a 4-2 yenilerek 2020-2021 sezonunu 17. sırada tamamlayarak 2. Lig'e Lig'e düştü. Bremen 41 yıl sonra küme düştü.
RAZGATLIOĞLU 3. OLDU
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun İspanya'daki açılış etabının ilk yarışında 3. oldu. Red Bull sporcusu kariyerinde 25. podyumuna çıkmayı başardı.
LECLERS POLE'Ü KAPTI
Formula 1'de sezonun 5. yarışı Monaco GP'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Red Bull-Honda sürücüsü Verstappen 2'nci, Mercedes pilotu Bottas 3. oldu.