Bremen küme düştü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMAYDI

Çifte kupalı Kara Kartal'ın sol beki N'Sakala özel açıklamalara imza attı… Yıldız futbolcu, "Belçika'da Anderlecht ile bir şampiyonluğum oldu ama Beşiktaş çok daha büyük bir kulüp… Bunu hissediyorsunuz… Hisler, duygular hatta hissettiğiniz baskı bile daha fazla. Gerçekten inanılmaz ifadelerini kullandı... N'Sakala, "Sezona başladığımız nokta ile bitirdiğimiz noktayı kıyaslarsak büyük bir meydan okumaydı. Başkana verebileceğimiz en büyük hediye olarak düşünüyorum ben bunu" şeklinde konuştu…