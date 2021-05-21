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    'ın yıldızlarından : Zor ama üstesinden geliriz!

    'ın ve 'un yıldızı , 'deki hedefleri hakkında konuştu. Ömür, "İnşallah başarılı olabiliriz. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter" ifadelerini kullandı… Yıldız oyuncu, "Zor bir grup gibi gözüküyor ama da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı

    Zor ama üstesinden geliriz!

    Milli Takım'ın ve 'un yıldızı , 'deki hedefleri hakkında konuştu. Ömür, "İnşallah başarılı olabiliriz. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter" ifadelerini kullandı… Yıldız oyuncu, "Zor bir grup gibi gözüküyor ama da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı. ise, "'da olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu yolda uzun yıllar devam edeceğiz" dedi.

    'DA İKİ YIL SONRA MİLLİ HEYECAN
    Milliler,     27 Mayıs'ta Alanya'daki özel maçta 'ı ağırlayacak. Alanya'da 2 yıl aradan sonra milli heyecan yaşanacak. 'nda düzeyindeki tek maç 2 Haziran 2019'da oynandı. 'in golleriyle 2-0 yendik.

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    Haberler Spor Milli Takım'ın yıldızlarından Abdülkadir Ömür: Zor ama üstesinden geliriz!