Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, EURO 2020'deki hedefleri hakkında konuştu. Ömür, "İnşallah başarılı olabiliriz. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter" ifadelerini kullandı… Yıldız oyuncu, "Zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Milli Takımı da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı. Halil Dervişoğlu ise, "Milli Takım'da olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu yolda uzun yıllar devam edeceğiz" dedi.

ALANYA'DA İKİ YIL SONRA MİLLİ HEYECAN

Milliler, 27 Mayıs'ta Alanya'daki özel maçta Azerbaycan'ı ağırlayacak. Alanya'da 2 yıl aradan sonra milli heyecan yaşanacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda A Milli Takım düzeyindeki tek maç 2 Haziran 2019'da oynandı. Özbekistan'ı Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 yendik.