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    Dorukhan Toköz karar aşamasında: Ya bahçe ya

    ile sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz cephesinde çok önemli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oyuncu tam 'e yelken açtığı bir sırada , ve 'in formasını giydiği kulübünden ciddi bir teklif aldı. Dorukhan'ın bu teklif karşısında kararsız kaldığı ve en kısa sürede cevap vereceği öğrenildi.

    Ya Fenerbahçe ya Lille

    Beşiktaş ile sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz cephesinde çok önemli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oyuncu tam 'e yelken açtığı bir sırada , ve 'in formasını giydiği kulübünden ciddi bir teklif aldı. Dorukhan'ın bu teklif karşısında kararsız kaldığı ve en kısa sürede cevap vereceği öğrenildi.

    Gelişmelerden haberi olan bahçe ise hemen harekete geçerek Dorukhan ve menajeri ile temaslarını sıklaştırdı. Fener, bonservisi elinde olan Dorukhan'ı kadrosuna katarak hem 'de hanesine eksi yazmamak hem de orta sahaya çok güçlü bir alternatif katmayı hedefliyor.

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