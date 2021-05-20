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    • Spor
    • 20.05.2021 11:20
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    • 20.05.2021 11:20
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    SON DAKİKA! 'de depremi! İstifa kararı aldı

    Son dakika haberine göre Başkanı , haziran ayında yapılacak genel kurul sonrası görevi bırakacağını açıkladı. Sepil, kararını yayınladığı bir mesajla duyurdu.

    Süper Lig'de flaş istifa! Başkanlığı bırakıyor

    Süper Lig ekiplerinden 'nin kulüp başkanı , haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını bildirdi.

    Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."

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