Arama motorları üzerinden THY tarihi forma isim nasıl yazılır? Euro 2020 THY tarihi forma isim yazdırma ekranına nereden ulaşılır? Sorularının yanıtları çok fazla sorgulanır oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına gideceği uçağa özel hazırlık yapan Türk Hava Yolları şimdiden isim taleplerini toplamaya başladı ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Peki THY tarihi forma isim yazdırmak isteyenler nereden ulaşacak?
THY FORMA İSİM YAZDIRMA NASIL YAPILIR?
THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 19 Mayıs'ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu "Tarihi Yolculuk"u gerçekleştiren THY, bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza attı.
23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.
THY TARİHİ FORMA İSİM YAZDIRMA İÇİN TIKLAYINIZ
Milli bayrak taşıyıcı havayolu THY, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın "Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!" sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.