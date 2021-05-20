THY FORMA İSİM YAZDIRMA NASIL YAPILIR?

THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 19 Mayıs'ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu "Tarihi Yolculuk"u gerçekleştiren THY, bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza attı.

23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.

THY TARİHİ FORMA İSİM YAZDIRMA İÇİN TIKLAYINIZ