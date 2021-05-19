GranFondo bisiklet yarışıyla eğitim bursu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TURKCELL GranFondo bisiklet yarışını vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü. Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek.
RİCARDO SA PİNTO GİTTİ EROL BULUT GELİYOR
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakma kararı almasının ardından takımdan ayrıldı. Gaziantep ekibinin yeni hoca adayı ise sezon ortasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut oldu. Bu arada Gaziantep'te 10 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği de duyuruldu.
MENEMENSPOR'DA KARAN DÖNEMİ BİTTİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit Karan, Recep Yazıcı ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.