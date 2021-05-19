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    GranFondo bisiklet yarışıyla eğitim bursu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    GranFondo bisiklet yarışını vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü. Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek.

    GranFondo bisiklet yarışıyla eğitim bursu

    TURKCELL GranFondo bisiklet yarışını vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü. Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek.

    RİCARDO SA PİNTO GİTTİ EROL BULUT GELİYOR
    Gaziantep     Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakma kararı almasının ardından takımdan ayrıldı. Gaziantep ekibinin yeni hoca adayı ise sezon ortasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut oldu. Bu arada Gaziantep'te 10 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği de duyuruldu.

    MENEMENSPOR'DA KARAN DÖNEMİ BİTTİ
    TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit Karan, Recep Yazıcı ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

        SEÇİMLİ GENEL KURUL 5-6 HAZİRAN'DA
        Fenerbahçe Kulübü'nün, 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde 5-6 Haziran'da yapmayı planladığı olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi. Genel kurul 5-6 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran'da yapılacak.

        PELKAS TATİL İÇİN MİAMİ'YE UÇTU
        Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas tatil için eşi ile birlikte dün ABD'nin Miami kentine gitti. THY tarifeli uçakla yolculuk yapan Pelkas, ABD'de 10 gün kalacağını açıkladı.

        ALTINORDU AVANTAJI KAPTI
        TFF 1.Lig playoff yarı final ilk maçında Altınordu sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Altınordu'nun maçtaki tek golü 49'da Yusuf'tan geldi. İzmir ekibi 84'te Hüsamettin'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. Samsun ise 90+2'de penaltı kaçırdı.

            MELİNG'LE DİRSEK TEMASI
            Trabzonspor, Nimes forması giyen Norveçli solbek Birger Meling'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Alternatifler arasında Cemali Serter ve Haddadi de yer alıyor. Nimes'e resmi teklifte bulunan yönetimin 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve bu rakamı da taksitler halinde vermeyi vaat ettiği ifade edildi.

            SEÇİM TARİHİ 19 HAZİRAN
            G.Saray            'da seçim konusunda yaşanan büyük belirsizlik ortadan kalktı. Yönetim dün yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Olağan Genel Kurul yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

            ASLAN ALPASLAN!
            Göztepe ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk, G.Saray'dan teklif bekliyor. Tecrübeli yıldızla Beşiktaş da ilgileniyor.

                FENER VE SİVAS DA MUTLU OLDU
                Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması Fenerbahçe ve Sivasspor'u da sevindirdi. Kartal'ın kupa zaferi sonrası lig 3.'sü Fenerbahçe, Avrupa Ligi bileti aldı. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi'ne play-off turundan merhaba diyecek. Beşiktaş'ın kupa şampiyonluğu ile lig 5.'si Sivasspor da Avrupa bileti aldı. Yiğidolar, ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Konferans Ligi'nde temsil edecek olan ikinci takım olmayı başardı.

                KALEDE FORMA UTKU'NUN
                Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü finalde kalede Ersin yerine Utku Yuvakuran'a şans verdi.
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                Akşener'in kripto PKK'lıları bir bir deşifre oldu
                Haberler Spor GranFondo bisiklet yarışıyla eğitim bursu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)