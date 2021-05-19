GranFondo bisiklet yarışıyla eğitim bursu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FENER VE SİVAS DA MUTLU OLDU

Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması Fenerbahçe ve Sivasspor'u da sevindirdi. Kartal'ın kupa zaferi sonrası lig 3.'sü Fenerbahçe, Avrupa Ligi bileti aldı. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi'ne play-off turundan merhaba diyecek. Beşiktaş'ın kupa şampiyonluğu ile lig 5.'si Sivasspor da Avrupa bileti aldı. Yiğidolar, ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Konferans Ligi'nde temsil edecek olan ikinci takım olmayı başardı.