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    bahçe Başkanı 'tan takıma sert sözler! Hepinizle hesaplaşacağım

    deplasmanında son dakika golüyle 2-1 kazanmasına rağmen sezonu 3. sırada bitiren bahçe’de şok bir iddia gündemi sarstı. Başkan ’un Kayserispor’un 1-0 üstünlüğü ile biten maçın devre arasında çok sinirli bir şekilde soyunma odasına indiği ve sert ifadeler kullandığı öne sürüldü.

    Hepinizle hesaplaşacağım

    deplasmanında son dakika golüyle 2-1 kazanmasına rağmen sezonu 3. sırada bitiren bahçe'de şok bir iddia gündemi sarstı. Başkan 'un Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile biten maçın devre arasında çok sinirli bir şekilde soyunma odasına indiği ve sert ifadeler kullandığı öne sürüldü.

    ve 'ın maçlarından gelen güzel haberlere rağmen takımın isteksiz performansına çok kızan Başkan Koç'un futbolculara, "Hepinizden tek tek hesah soracağım" diye bağırdığı öğrenildi. Bu şok tepki sonrası biraz olsun kendine gelen futbolcular maçı 2-1 kazanmayı başardı ancak Fener sezonu yine ilk ikide tamamlayamadı.

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