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    kaçan şampiyonluk sonrası sinir krizi geçirdi

    Cimbom son hafta kaçan şampiyonluğun üzüntüsünü yaşarken maçı sonrasında büyük bir arbedenin çıktığı iddia edildi. Teknik Direktörü , Yeni Malatyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı. İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan tecrübeli teknik adamın koridolarda Direktörü ile ile sözlü kavga ettiği sonrasında ise birkaç futbolcuyla daha tartışma yaşadığı belirtildi. Hatta tecrübeli teknik adamın birkaç oyuncuya küfür ettiği iddia edildi.

    Maç bitti Terim çıldırdı

    Cimbom son hafta kaçan şampiyonluğun üzüntüsünü yaşarken maçı sonrasında büyük bir arbedenin çıktığı iddia edildi. Teknik Direktörü , Yeni Malatyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı. İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan tecrübeli teknik adamın koridolarda Direktörü ile ile sözlü kavga ettiği sonrasında ise birkaç futbolcuyla daha tartışma yaşadığı belirtildi. Hatta tecrübeli teknik adamın birkaç oyuncuya küfür ettiği iddia edildi.

    Kavgayı ise araya giren Galatasaray ve Yeni Malatyasporlu teknik heyet ve futbolcular yatıştırdı. Karşılaşmanın gözlemcisinin de bu olayları rapor ettiği belirtildi. Maçtan sonra bir hayli gergin olduğu gözlenen Fatih Terim, yönetimi hedef alan açıklamalar yapmış ve bu sözler sosyal medyada da yankı uyandırmıştı.

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