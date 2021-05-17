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    'ın 16. Şampiyonluğu basınında büyük yankı uyandırdı

    'ın 16. Şampiyonluğu basınında büyük yankı uyandırdı. 'nın önde gelen gazetesi L'Equipe "Beşiktaş gerilimin sonunda şampiyon oldu" derken ın dünyaca ünlü gazetesi , gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini kazandı" başlığıyla verdiği haberde "Beşiktaş 2017'den sonra ilk kez olmak üzere 16. kez şampiyonluğu kazandı. G.Saray'ı tek gol farkıyla geçmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

    Kalp krizi finali Beşiktaş'ın

    Beşiktaş'ın 16. Şampiyonluğu basınında büyük yankı uyandırdı. 'nın önde gelen gazetesi L'Equipe " gerilimin sonunda şampiyon oldu" derken ın dünyaca ünlü gazetesi , gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini kazandı" başlığıyla verdiği haberde "Beşiktaş 2017'den sonra ilk kez olmak üzere 16. kez şampiyonluğu kazandı. G.Saray'ı tek gol farkıyla geçmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

    medyasından da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, kalp krizi finalinde G.Saray'a karşı ligi gol averajıyla kazandı" başlığına yer verdi.

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