Beşiktaş'ın 16. Şampiyonluğu Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe "Beşiktaş gerilimin sonunda şampiyon oldu" derken Almanların dünyaca ünlü gazetesi Bild, gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini kazandı" başlığıyla verdiği haberde "Beşiktaş 2017'den sonra ilk kez olmak üzere 16. kez şampiyonluğu kazandı. G.Saray'ı tek gol farkıyla geçmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

İspanyol medyasından Marca da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, kalp krizi finalinde G.Saray'a karşı ligi gol averajıyla kazandı" başlığına yer verdi.

192 MİLYONLUK YAYIN GELİRİ

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş tahmini 192 milyon TL yayın geliri elde ederken, en yüksek geliri 209 milyon TL ile Galatasaray kazandı…