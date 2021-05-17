Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "Devre arası başkanla konuşurken 'Sörloth orada oynamıyor. Söyle bari gelsin takımına yardımcı olsun' dedim. Burada herkes Sörloth'u seviyor. Keşke olsa ama bilmiyorum. Sürece bakacağız." dedi.

Bordo- Mavililer'in teknik patronu, "Erce iyi kaleci ama transfer yapacağız. Hüseyin Türkmen bizimle devam edecek. Hosseini ve Kamil Ahmet'in durumlarına bakacağız. 28-29 yaş bandını yakalamak yarışmak açısından önemli. İyi bir bek aldık, onun alternatifini de para vererek alamayız. Serkan 2 senedir oynuyor, Hüseyin 3 senedir oynuyor. Ömür bugün Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu bunun sayısını çoğaltıp doğru hareket etmek lazım" diye konuştu.

