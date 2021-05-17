Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ve Başkan Ağaoğlu taraftarı heyecanlandırdı: Sörloth'u kim istemez ki!

    'un hocası , "Devre arası başkanla konuşurken 'Sörloth orada oynamıyor. Söyle bari gelsin takımına yardımcı olsun' dedim. Burada herkes Sörloth'u seviyor. Keşke olsa ama bilmiyorum. Sürece bakacağız." dedi.

    Sörloth'u kim istemez ki!

    Trabzonspor'un hocası , "Devre arası başkanla konuşurken 'Sörloth orada oynamıyor. Söyle bari gelsin takımına yardımcı olsun' dedim. Burada herkes Sörloth'u seviyor. Keşke olsa ama bilmiyorum. Sürece bakacağız." dedi.

    - Mavililer'in teknik patronu, " iyi kaleci ama transfer yapacağız. bizimle devam edecek. ve 'in durumlarına bakacağız. 28-29 yaş bandını yakalamak yarışmak açısından önemli. İyi bir bek aldık, onun alternatifini de para vererek alamayız. 2 senedir oynuyor, 3 senedir oynuyor. bugün 'nin en yetenekli oyuncusu bunun sayısını çoğaltıp doğru hareket etmek lazım" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Katil İsrail onu da şehit etti!
    Haberler Spor Abdullah Avcı ve Başkan Ağaoğlu taraftarı heyecanlandırdı: Sörloth'u kim istemez ki!