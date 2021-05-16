Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Siyah-Beyazlı kulüpte hem oyuncu hem de hoca olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk oldu.
Sergen Yalçın maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Mucize gibi bir şampiyonluk" dedi.
TARAFTARIMIZLA KUTLAMAK İSTERDİK
Sergen Yalçın, "Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular. Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler" diye konuştu.
SAHADAKİ MÜCADELEMİZ ORTADA
Kartal'ın başarılı teknik patronu Sergen Yalçın, "Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmedik. Mücadeleden, savaştan asla vazgeçmedik. Tüm oyuncularımız da vazgeçmeyeceğimizi gösterdi. Çok mutluyuz. Zaferimizi doya doya kutlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Göztepe maçının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular, Göztepe maçı sonrasında 250 bin liralık pirimin sahibi oldular...