



BU DAHA BAŞLANGIÇ DEVAMI DA GELECEK!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk sonrası coşkulu açıklamalar yaptı. Başkan Çebi, "Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu daha bir başlangıç. Bu başarıların devamı gelecek" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, salı günü karşılaşacakları Antalyaspor'u da yenerek Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.