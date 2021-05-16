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    Şampiyon 'ın hocası : Hiçbir zaman vazgeçmedik

    , “Mucize bir şampiyonluk kazandık. Bütün başarı oyuncularımın. Onları yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı. 'ın başarılı teknik adamı, "Hiçbir zaman vazgeçmedik. Mücadeleden, savaştan asla vazgeçmedik. Hepimiz bunu gösterdik" dedi.

    Hiçbir zaman vazgeçmedik

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Siyah-Beyazlı kulüpte hem oyuncu hem de hoca olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk oldu.


    Sergen Yalçın maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Mucize gibi bir şampiyonluk" dedi.



    TARAFTARIMIZLA KUTLAMAK İSTERDİK
    Sergen Yalçın, "Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular. Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler" diye konuştu.



    SAHADAKİ MÜCADELEMİZ ORTADA
    Kartal'ın başarılı teknik patronu Sergen Yalçın, "Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmedik. Mücadeleden, savaştan asla vazgeçmedik. Tüm oyuncularımız da vazgeçmeyeceğimizi gösterdi. Çok mutluyuz. Zaferimizi doya doya kutlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Göztepe maçının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular, Göztepe maçı sonrasında 250 bin liralık pirimin sahibi oldular...



        BU DAHA BAŞLANGIÇ DEVAMI DA GELECEK!
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk sonrası coşkulu açıklamalar yaptı. Başkan Çebi, "Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu daha bir başlangıç. Bu başarıların devamı gelecek" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, salı günü karşılaşacakları Antalyaspor'u da yenerek Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.




        Göztepe maçının bitiş düdüğüyle Beşiktaşlı futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-Beyazlı oyuncuların 90 dakika sonrası coşkusu görülmeye değerdi.



        Beşiktaş şampiyonluk sonrası iki ezeli rakibine gönderme yaptı. 'Oyun bitti, şimdi gerçekler' videosu paylaştı.

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