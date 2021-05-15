Süper Lig'in 2020-2021 sezonununda şampiyonluk düğümü bu akşam çözüldü. 42. haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'la, Fenerbahçe Kayserispor'la ve Beşiktaş Göztepe'yle karşı karşıya geldi. Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ve maç sonuçları merak ediliyor. Peki, şampiyon kim oldu? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? İşte detaylar...

ŞAMPİYON KİM OLDU?

Ligin 42. ve son haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 yenerek 84 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

İşte maç sonuçları, puan durumu ve lige veda eden takımlar;