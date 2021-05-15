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    • Spor
    • 15.05.2021 22:26
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    • 15.05.2021 22:46
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    son dakika: 'de hangi takımlar küme düştü? İşte 42. hafta canlı puan durumu maç sonuçları

    'in 42. haftasında 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli oldu. , ve arasında bu sezon kıran kırana bir mücadele yaşandı ve şampiyon bu akşam netleşti. Şampiyonluk haftasında maçların skorlarını dakika dakika takip etmek isteyenler konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? ? İşte Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ve maç sonuçları!

    Şampiyon kim oldu? İşte puan durumu

    Süper Lig'in 2020-2021 sezonununda şampiyonluk düğümü bu akşam çözüldü. 42. haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'la, Fenerbahçe Kayserispor'la ve Beşiktaş Göztepe'yle karşı karşıya geldi. Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ve maç sonuçları merak ediliyor. Peki, şampiyon kim oldu? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? İşte detaylar...

    ŞAMPİYON KİM OLDU?

    Ligin 42. ve son haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 yenerek 84 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

    İşte maç sonuçları, puan durumu ve lige veda eden takımlar;

    HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

    Süper Lig'de Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım Gençlerbirliği oldu.

    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş lig tarihindeki 16. şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş'ı zafere taşıyan golleri Vida ve Ghezzal atarken, Göztepe'nin tek sayısı Alpaslan Öztürk'ten geldi.

        42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

        Galatasaray 3-1 Yeni Malatya

        Göztepe 1-2 Beşiktaş

        Kayserispor 1-1 Fenerbahçe

        Trabzonspor 2-1 Gençlerbirliği

        GALATASARAY, SEZONU 2'NCİ SIRADA TAMAMLADI

        STAT: Türk Telekom Arena

        HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

        GALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 46 Şener Özbayraklı), Marcao, Donk, Saracchi (Dk. 74 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Gedson, Arda Turan (Dk. 46 Mohamed), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Babel, Halil Dervişoğlu

        HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Chebake, Mallan (Dk. 67 Acquah), Zeki Yavru, Fofana (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Tetteh (Dk. 90+2 Ahmet İldiz)

        GOLLER: Dk. 53 Halil Dervişoğlu, Dk. 60 Babel, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray) - Dk. 39 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

            SÜPER LİG 2020-2021 PUAN DURUMU

            1- Beşiktaş 84
            2- Galatasaray 84
            3- Fenerbahçe 80
            4- Trabzonspor 71
            5- Sivasspor 65
            6- Hatayspor 61
            7- Alanyaspor 60
            8- Karagümrük 60
            9- Gaziantep FK 58

            10- Göztepe 51
            11- Konyaspor 50
            12- Başakşehir 48
            13- Rizespor 48
            14- Kasımpaşa 46
            15- Yeni Malatya 45
            16- Antalyaspor 44
            17- Kayserispor 42
            18- BB Erzurumspor 40
            19-MKE Ankaragücü 38
            20- Gençlerbirliği 38
            21-Denizlispor 28
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            Haberler Spor Şampiyon kim oldu son dakika: Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? İşte 42. hafta canlı puan durumu maç sonuçları