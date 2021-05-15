Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe ile oynayacakları şampiyonluk maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Önümüzde sadece 90 dakika kaldı. Hakkımızı almamız için son 90 dakika! Strese girmeden, sakin ve her zamanki futbolumuzu oynarsak istediğimiz alırız" ifadelerini kullandı.
SOĞUKKANLI HAREKET EDELİM
Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Stres ve paniğe kapılmamıza gerek yok. Biz Göztepe maçından 3 puanla ayrıldığımız taktirde mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz. Sizden en büyük isteğim soğukkanlı olmanız. Ne olursa olsun sakin kalmamız gerekiyor. Sonrası istediğimiz gibi olacaktır" diye konuştu.
DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYE
Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın, "Saha içinde sadece işimize odaklanalım. Enerjimizi düşürecek hareketlerden kaçınalım. Oyun disiplinini hiçbir şekilde terk etmeyelim. Bize inanan taraftarımızın arkamızda olduğunu bir an olsun unutmayalım. Büyük zafere odaklanalım. Ben sizlere inanıyorum" dedi.