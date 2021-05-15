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    oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı: maçında alacağımız 3 puan yeterli olacak

    Teknik Direktörü , ile oynayacakları şampiyonluk maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, “Önümüzde sadece 90 dakika kaldı. Hakkımızı almamız için son 90 dakika! Strese girmeden, sakin ve her zamanki futbolumuzu oynarsak istediğimiz alırız” ifadelerini kullandı.

    Stres yok panik yok kazanalım yeter!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe ile oynayacakları şampiyonluk maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Önümüzde sadece 90 dakika kaldı. Hakkımızı almamız için son 90 dakika! Strese girmeden, sakin ve her zamanki futbolumuzu oynarsak istediğimiz alırız" ifadelerini kullandı.

    SOĞUKKANLI HAREKET EDELİM
    Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Stres ve paniğe kapılmamıza gerek yok. Biz Göztepe maçından 3 puanla ayrıldığımız taktirde mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz. Sizden en büyük isteğim soğukkanlı olmanız. Ne olursa olsun sakin kalmamız gerekiyor. Sonrası istediğimiz gibi olacaktır" diye konuştu.

    DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYE
    Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın, "Saha içinde sadece işimize odaklanalım. Enerjimizi düşürecek hareketlerden kaçınalım. Oyun disiplinini hiçbir şekilde terk etmeyelim. Bize inanan taraftarımızın arkamızda olduğunu bir an olsun unutmayalım. Büyük zafere odaklanalım. Ben sizlere inanıyorum" dedi.

        RİZE VE HATAY MAÇLARI ORTADA
        Sergen Yalçın oyun iştahlarının Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçlarındaki gibi olması gerektiğinin altını çizerek, "Yine ön alanda baskıyla başlayacağız. Sayısız hücum girişimimiz olmuştu o maçlarda. Sizden aynı iştahla mücadele etmenizi istiyorum. Zafer inananlarındır. Hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

        TAM KADRO ŞAMPİYONLUK MAÇINA
        Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakat oyuncular Aboubakar, Cenk ve Hasic'i da kafileye dahil etti. Ayrıca yöneticiler ve personel de Göztepe maçında takımı yalnız bırakmayacak.
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