SOĞUKKANLI HAREKET EDELİM

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Stres ve paniğe kapılmamıza gerek yok. Biz Göztepe maçından 3 puanla ayrıldığımız taktirde mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz. Sizden en büyük isteğim soğukkanlı olmanız. Ne olursa olsun sakin kalmamız gerekiyor. Sonrası istediğimiz gibi olacaktır" diye konuştu.