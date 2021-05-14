Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.05.2021 06:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 06:45
    ABONE OL

    Türk basketbolcu NBA ekiplerinden ile sözleşme imzaladı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , Türk basketbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

    AA
    Ömer Faruk Yurtseven Miami Heat'le anlaştı!

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , Türk basketbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

    Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.

    Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
    Haberler Spor Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven NBA ekiplerinden Miami Heat ile sözleşme imzaladı