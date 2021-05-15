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    yıkıldı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    kadrosunda yer almayan ve bu konuyla ilgili sosyal medyada çok konuşulan yaptığı açıklamada "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

    Salih Uçan yıkıldı!

    A Milli Takım kadrosunda yer almayan ve bu konuyla ilgili sosyal medyada çok konuşulan Salih Uçan yaptığı açıklamada "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

    LİGDE 6 MAÇ DAHA VAR
    Süper Lig'de bugün saat 18.00'de 6 maç oynanacak. İşte program: Antalya- Konya, Ç.Rize-Başakşehir, Hatay-G. Antep, Karagümrük-Denizli, Ankaragücü- Alanya, Sivasspor-Kasımpaşa.

    ANTEP'TE 3 VAKA DAHA
    Süper Lig'in son haftasında Hatay'la karşılaşacak olan Gaziantep'te maç öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 5 oldu.

        ALTAY GERİ DÖNDÜ MESUT YOK!
        Fenerbahçe         takımı dün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla Kayseri maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığını atlatan kaleci Altay Bayındır, maç kadrosunda yer alırken, Mesut Özil ağrıları sebebiyle Kayseri'ye götürülmedi. Sakatlığı bulunan İrfan Can da kafilede yer almadı.

        MORALSİZ FENER KAYSERİ ÖNÜNDE
        Süper         Lig'in son haftasına lider Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren moralsiz Fenerbahçe, bu akşam 20.30'da düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'a konuk olacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ipini göğüsleyebilmesi için bu maçı kazanıp hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın rakiplerine mağlup olması gerekiyor.

        BERAT'TAN İMALI MESAJ
        Berat Özdemir, milli takıma davet edilmeyişine tepki gösterdi. Gülerken bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Berat Özdemir, ardından bu paylaşımını kaldırdı.

            YAŞADIĞIM MUTLULUĞU TARİF EDEMEM
            EURO 2020'ye yetişebilmek için ekstra çalışmalar yapan ve sakatlık sürecini beklenenden daha kısa sürede atlatan Abdülkadir Ömür, teknik direktör direktör Şenol Güneş aday kadroyu açıkladığında ismini duyunca sevinçten adeta havalara uçtu. Abdülkadir Ömür, "Mutluluğumu tarif edemem. Layık olacağım" diye konuştu.

            2023 FİNALİ İSTANBUL'DA
            Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Bilindiği gibi 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi. Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı. İki organizasyon için UEFA kısa süre içinde açıklama yapacak.

            ABOUBAKAR'A 1 CENK'E 3 MAÇ CEZA
            PFDK, Karagümrük maçı sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar sebebiyle Beşiktaşlı Cenk Tosun'a 3, Aboubakar'a ise 1 maç ceza verdi. İki isim de sezonu kapatmış durumda.

                İZMİR'DEKİ SON İKİ MAÇ GÖZTEPE'NİN
                Göztepe ile Beşiktaş arasında İzmir'de oynanan son 2 maçı da Sarı-Kırmızılılar kazandı. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018- 2019 sezonunda da 2-0'la güldü.

                KARTAL'A AYDINUS CİMBOM'A ÇAKIR
                Süper                 Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler dün açıklandı. Lider Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un kariyerindeki son maç olacak. Beşiktaş ile aynı puanda 2. sırada yer alan G.Saray'ın Malatya maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kayserispor-Fenerbahçe maçına ise Halil Umut Meler atandı.

                ATİBA HUTCHİNSON GERİ DÖNÜYOR
                Sarı kart cezası nedeniyle Karagümrük'e karşı oynayamayan Atiba, Göztepe karşısında 11'de başlayacak... Orta saha daha da rahatlayacak.

                    F1'DE TÜRKİYE GP'Sİ RESMEN İPTAL EDİLDİ
                    Formula                     1 Yönetimi, 2021 takviminde yapılan son değişiklikleri resmen duyurdu ve bu kapsamda 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye GP'nin "yapılması mümkün olmadığı için" resmen iptal edildiğini açıklamış oldu. Ancak Türkiye GP'sinin başka bir tarihte yapılması için açık kapı bırakıldığı da gelen bilgiler arasında.

                    BEŞİKTAŞ VE A.EFES SERİDE ÖNE GEÇTİ
                    ING Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisinin ilk maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda TOFAŞ'ı 92-90 yenerek seride 1-0 öne geçti. Dün oynanan bir diğer çeyrek final maçında Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 96-73 mağlup eden Anadolu Efes de seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Seride ikinci maçlar yarın oynanacak.

                    ANTETOKUNPO 40 ATTI MİLWAUKEE KAZANDI
                    NBA'de Milwaukee Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayıyla oynadığı maçta Indiana'yı 142-133 yendi. Diğer maçlar: Charlotte-LA Clippers: 90-113, Miami-Philadelphia: 106- 94, New York-San Antonio: 102-98, Atlanta- Orlando: 116-93, Chicago-Toronto: 114-102, Minnesota-Denver: 103-114, Memphis-Sacramento: 116-110, Phoenix-Portland: 118-117.

                        ONYEKURU İDMANI YARIDA BIRAKTI
                        Süper                         Lig'in 42. ve son haftasında bugün sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı. Nijeryalı futbolcunun bugünkü maçta ilk 11'de yer almasının beklenmediği ve büyük bir ihtimalle yedek kulübesinde olacağı öğrenildi.

                        TERİM İÇİN ÖZEL BELGESEL
                        Türkiye'de de hizmet veren ABD'li ünlü bir yapım şirketi, Fatih Terim'in belgeselinin çekimine başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz hocam. Fatih Terim belgeseli yakında" ifadesi kullanıldı. Terim de bu mesaja, "Kameraları, ışıkları hazırlayın başlıyoruz..." yanıtını verdi. Çekimlerine Beşiktaş derbisi öncesi başlanan belgeselin kısa süre içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

                        SON BİLET KİMİN?
                        Denizli                        , Ankaragücü ve Erzurum'un ardından Süper Lig'e veda edecek 4. takım bugün belli olacak. 41 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor, Fenerbahçe'den 1 puan alırsa başka skorlara bakmadan kümede kalacak. 38 puanı bulunan Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği eğer Trabzon'u yener, Kayseri ise sahasında Fener'e kaybederse, başkent ekibi ikili averaj avantajıyla ligde kalmayı başaracak.

                            ASLAN 8 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI
                            G.Saray ve Yeni Malatyaspor bugün 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçta Cimbom 4 galibiyet alırken, rakibine 2 kez yenildi. 2 mücadele de berabere bitti.
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                            Haberler Spor Salih Uçan yıkıldı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)