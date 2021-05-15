F1'DE TÜRKİYE GP'Sİ RESMEN İPTAL EDİLDİ

Formula 1 Yönetimi, 2021 takviminde yapılan son değişiklikleri resmen duyurdu ve bu kapsamda 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye GP'nin "yapılması mümkün olmadığı için" resmen iptal edildiğini açıklamış oldu. Ancak Türkiye GP'sinin başka bir tarihte yapılması için açık kapı bırakıldığı da gelen bilgiler arasında.