A Milli Takım kadrosunda yer almayan ve bu konuyla ilgili sosyal medyada çok konuşulan Salih Uçan yaptığı açıklamada "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
LİGDE 6 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün saat 18.00'de 6 maç oynanacak. İşte program: Antalya- Konya, Ç.Rize-Başakşehir, Hatay-G. Antep, Karagümrük-Denizli, Ankaragücü- Alanya, Sivasspor-Kasımpaşa.
ANTEP'TE 3 VAKA DAHA
Süper Lig'in son haftasında Hatay'la karşılaşacak olan Gaziantep'te maç öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 5 oldu.