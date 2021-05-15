Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğine yapacağı takviye çalışmalarına start vermişti.
Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan Shkodran Mustafi için düğmeye basmıştı. Ancak gelişmeler Fener yönetiminin canını sıktı.
ALMANLAR VE İTALYANLAR PUSUDA
Bonservisi elinde olduğu cazip hale gelen Mustafi için bazı Alman ve İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi. Bu takımlardan birinin de Stuttgart olduğu iddia edildi.