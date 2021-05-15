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    , stoperi kaptırmak istemiyor: ile sözleşmesi sona eren Mustafi için kıran kırana

    Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen , savunmanın göbeğine yapacağı takviye çalışmalarına start vermişti. Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan için düğmeye basmıştı. Ancak gelişmeler yönetiminin canını sıktı.

    Mustafi için kıran kırana

    Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğine yapacağı takviye çalışmalarına start vermişti.

    Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan Shkodran Mustafi için düğmeye basmıştı. Ancak gelişmeler Fener yönetiminin canını sıktı.

    ALMANLAR VE İTALYANLAR PUSUDA
    Bonservisi     elinde olduğu cazip hale gelen Mustafi için bazı Alman ve İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi. Bu takımlardan birinin de Stuttgart olduğu iddia edildi.

        PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
        Fener yönetimi bunun üzerine temasları sıklaştırma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan 29 yaşındaki oyuncu için yönetimin elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi.

        MESUT ÖZİL DE DEVREYE GİRDİ
        Mesut         Özil'in de Arsenal ve Alman Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Mustafi için devrede olduğu, telefonla görüştüğü de gelen haberler arasında.
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