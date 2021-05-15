Bu akşam Malatya önünde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Cimbom zafere kilitlendi. Bu tür maçları kariyeri boyunca çok fazla yaşayan Fatih Terim, 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi. Tecrübeli hocanın başlangıç ve bitiş için 2 farklı planı olacak.