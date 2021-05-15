Bu akşam Malatya önünde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Cimbom zafere kilitlendi. Bu tür maçları kariyeri boyunca çok fazla yaşayan Fatih Terim, 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi. Tecrübeli hocanın başlangıç ve bitiş için 2 farklı planı olacak.
FALCAO İÇİN GÖZLER DOKTORLARDA!
Terim böylesine gerilimli maçların havasını çok iyi bilen Babel, Arda Turan ve Emre Akbaba'ya 11'de şans verecek. Sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi halinde Falcao da 11'de olacak.
DEVREYE GENÇLİK VE ENERJİ GİRECEK
Kritik maçın 60. dakikasından sonra ise devreye gençlik ve enerji gerecek. Fatih Terim son yarım saatte Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Mostafa Mohamed'i oyuna sürecek.