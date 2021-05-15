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    sezonun final maçı öncesinde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi

    Bu akşam önünde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan zafere kilitlendi. Bu tür maçları kariyeri boyunca çok fazla yaşayan , 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi. Tecrübeli hocanın başlangıç ve bitiş için 2 farklı planı olacak.

    Önce tecrübe sonra enerji

    Bu akşam Malatya önünde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Cimbom zafere kilitlendi. Bu tür maçları kariyeri boyunca çok fazla yaşayan Fatih Terim, 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi. Tecrübeli hocanın başlangıç ve bitiş için 2 farklı planı olacak.

    FALCAO İÇİN GÖZLER DOKTORLARDA!
    Terim böylesine gerilimli maçların havasını çok iyi bilen Babel, Arda Turan ve Emre Akbaba'ya 11'de şans verecek. Sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi halinde Falcao da 11'de olacak.

    DEVREYE GENÇLİK VE ENERJİ GİRECEK
    Kritik     maçın 60. dakikasından sonra ise devreye gençlik ve enerji gerecek. Fatih Terim son yarım saatte Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Mostafa Mohamed'i oyuna sürecek.

        FARKI DEĞİL, GALİBİYETİ DÜŞÜNÜN
        Dünkü son idmanda futbolcularıyla toplantı yapan başarılı hoca, "Yeni Malatya çok ciddi bir rakip. Farklı galibiyeti değil, 3 puanı düşünmeliyiz. Disiplin olmazsa olmazımız" diye konuştu.
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