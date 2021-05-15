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    , maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla tamamladı

    , maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Pas organizasyonları ve taktik programla süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Oyuncaların bir hayli neşeli oldukları gözlerden kaçmadı…

    Kartal önce çalıştı sonra da uçtu!

    Beşiktaş, maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Pas organizasyonları ve taktik programla süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Oyuncaların bir hayli neşeli oldukları gözlerden kaçmadı… Siyah- Beyazlı kafile öğleden sonra 'e hareket etti. taraftarları, İzmir'de takımlarını yalnız bırakmadı... Siyah-Beyazlılar'a çok büyük destek vardı.

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