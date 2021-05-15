Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Pas organizasyonları ve taktik programla süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Oyuncaların bir hayli neşeli oldukları gözlerden kaçmadı… Siyah- Beyazlı kafile öğleden sonra İzmir'e hareket etti. Beşiktaş taraftarları, İzmir'de takımlarını yalnız bırakmadı... Siyah-Beyazlılar'a çok büyük destek vardı.