A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk etap kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroya çağrıldı.

Güneş daha önce çağırdığı Nazım Sangare, Caner Erkin, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Deniz Türüç'e kadroda yer vermedi. Şenol kadroyu duyurmadan önce açıklamalarda bulundu. Güneş, "Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin huzuru, huzurun da barışı getirdiğini biliyoruz. Milli takım, benim için her şeyden ve herkesten önemli. Gençlerimize güveniyoruz. Türkiye kazanırsa, hep birlikte kazanırız. Biz, Türkiye için kazanmak istiyoruz. Gurur duyulan bir takım olmak istiyoruz" dedi.

CANER ERKİN VERİMLİ OLAMADI

Teknik patron Şenol Güneş, kadroya almadığı Caner Erkin için, "Çok değerli bir oyuncu ama bizim düşündüğümüz anlarda, iyi verim veremedi" dedi.