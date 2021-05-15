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    Teknik Direktörü kadrosunu duyurdu

    Teknik Direktörü , ilk etap kamp kadrosunu açıkladı. 'tan , 'dan ve ilk kez kadroya çağrıldı. Güneş daha önce çağırdığı , , , ve 'e kadroda yer vermedi. Şenol kadroyu duyurmadan önce açıklamalarda bulundu.

    Milli Takıma 3 yeni isim

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , ilk etap kamp kadrosunu açıkladı. 'tan , 'dan ve ilk kez kadroya çağrıldı.

    Güneş daha önce çağırdığı , , , ve 'e kadroda yer vermedi. Şenol kadroyu duyurmadan önce açıklamalarda bulundu. Güneş, "Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin huzuru, huzurun da barışı getirdiğini biliyoruz. , benim için her şeyden ve herkesten önemli. Gençlerimize güveniyoruz. Türkiye kazanırsa, hep birlikte kazanırız. Biz, Türkiye için kazanmak istiyoruz. Gurur duyulan bir takım olmak istiyoruz" dedi.

    CANER ERKİN VERİMLİ OLAMADI
    Teknik     patron Şenol Güneş, kadroya almadığı Caner Erkin için, "Çok değerli bir oyuncu ama bizim düşündüğümüz anlarda, iyi verim veremedi" dedi.

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