Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Bordomavili takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun son maçını da galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına verecek. 11 maçtır yenilmeyen Bordo-Mavililerde teknik direktör Avcı, "Sezonu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Sonrasında yeni sezon için önümüze bakacağız" dedi. Bordo-mavili takımda kart cezalısı olan Serkan ve Berat ile sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio ile kadro dışı olan Abdulkadir Parmak forma giymeyecek.





