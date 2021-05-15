Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    hedefi belirledi: Ligi sahasında 'ni mağlup ederek bitirmek istiyor

    'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren 'ni ağırlayacak olan , 3 puana kilitlendi. Bordomavili takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör , sezonun son maçını da galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına verecek.

    Kazanarak bitirelim

    Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren 'ni ağırlayacak olan , 3 puana kilitlendi. Bordomavili takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör , sezonun son maçını da galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına verecek. 11 maçtır yenilmeyen Bordo-Mavililerde teknik direktör Avcı, "Sezonu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Sonrasında yeni sezon için önümüze bakacağız" dedi. Bordo-mavili takımda kart cezalısı olan ve ile sakatlıkları bulunan ve ile kadro dışı olan Abdulkadir Parmak forma giymeyecek.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
    Haberler Spor Abdullah Avcı hedefi belirledi: Ligi sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek bitirmek istiyor