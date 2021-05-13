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    • 13.05.2021 20:21
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    'dan şampiyonluk mesajı: Çifte bayram yaşatırız

    Sakatlığı sonrası son haftalarda attığı gollerle 'ı şampiyonluk yarışında tutan , ligin son maçı olan Yeni Malatya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

    G.Saraylı Emre Akbaba'dan şampiyonluk mesajı

    Galatasaray'ın son haftalardaki formda ismi Emre Akbaba, sarı-kırmızılıların bugün gerçekleşen antrenmanında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

    GS TV'ye konuşan Akbaba, dün eşinin doğum yaptığını ve iki kız çocuğunun dünyaya geldiğini söylerken cumartesi günü şampiyon olarak taraftarlara çifte bayram yaşatmak istediklerini belirtti.

    Akbaba açıklamasında, "Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

        GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI
        Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Akbaba'yı tebrik etti.

        Sarı-kırmızılılar, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" mesajını paylaştı.
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