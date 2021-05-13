Galatasaray'ın son haftalardaki formda ismi Emre Akbaba, sarı-kırmızılıların bugün gerçekleşen antrenmanında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
GS TV'ye konuşan Akbaba, dün eşinin doğum yaptığını ve iki kız çocuğunun dünyaya geldiğini söylerken cumartesi günü şampiyon olarak taraftarlara çifte bayram yaşatmak istediklerini belirtti.
Akbaba açıklamasında, "Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.