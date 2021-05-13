İddialara göre genç hoca, Kayserispor maçı sonrası istifa edecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Başarısızlıkta tüm sorumluluğu üzerime alırım" diyen Emre Belözoğlu'nun Kayserispor maçının skoru ne olursa olsun görevi bırakacağı öne sürülüyor.