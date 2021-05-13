Kadıköy'de Sivasspor'a 2-1 yenilerek çok büyük bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe şampiyonluk havasından çıkıp yeniden kaos ortamına girdi. Sivasspor maçındaki hamleleri ile bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Emre Belözoğlu'yla ilgili çok flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor.
İddialara göre genç hoca, Kayserispor maçı sonrası istifa edecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Başarısızlıkta tüm sorumluluğu üzerime alırım" diyen Emre Belözoğlu'nun Kayserispor maçının skoru ne olursa olsun görevi bırakacağı öne sürülüyor.
Eğer istifa açıklaması gelirse gözler Başkan Ali Koç'a çevrilecek. Haziran ayında yapılacak seçime hazırlanan Ali Koç'un Belözoğlu ile ilgili henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi.