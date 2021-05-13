Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.05.2021 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 19:30
    ABONE OL

    'de kaos sürüyor! 'ndan şok karar

    Süper Lig'de Beşiktaş'ın yenildiği haftada evinde Sivas'a boyun eğerek büyük bir fırsat tepen 'de şampiyonluk havası yerini kaosa bıraktı. Yaptığı değişikliklerle eleştiri oklarının hedefi olan , iddiaya göre istifa kararı aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    F.Bahçe'de kaos sürüyor! Belözoğlu'ndan şok karar

    Kadıköy'de Sivasspor'a 2-1 yenilerek çok büyük bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe şampiyonluk havasından çıkıp yeniden kaos ortamına girdi. Sivasspor maçındaki hamleleri ile bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Emre Belözoğlu'yla ilgili çok flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor.

    İddialara göre genç hoca, Kayserispor maçı sonrası istifa edecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Başarısızlıkta tüm sorumluluğu üzerime alırım" diyen Emre Belözoğlu'nun Kayserispor maçının skoru ne olursa olsun görevi bırakacağı öne sürülüyor.

    Eğer istifa açıklaması gelirse gözler Başkan Ali Koç'a çevrilecek. Haziran ayında yapılacak seçime hazırlanan Ali Koç'un Belözoğlu ile ilgili henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi.



        Eğer Emre Belözoğlu ile devam kararı alınırsa, istifa kabul edilmeyecek ve genç hoca ile yeni sezonda da takımın başında olması için görüşülecek.

        Ancak Ali Koç 'veda' kararı verirse, Belözoğlu'na teşekkür edilecek ve yabancı teknik adam arayışları başlayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        F.Bahçe'de kaos sürüyor! Belözoğlu'ndan şok karar
        Haberler Spor Fenerbahçe'de kaos sürüyor! Emre Belözoğlu'ndan şok karar