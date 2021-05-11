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    bahçe'den sürpriz Ghezzal hamlesi! ile temasa geçtiler

    bahçe yeni sezonda da transfer şampiyonu olmakta kararlı gözüküyor. Golcü ve stoper transferine odaklanan 'den bir sürpriz hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Premier Lig ekibi ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin kulübüne verildiği öğrenildi.

    Ghezzal bombası

    Fenerbahçe yeni sezonda da transfer şampiyonu olmakta kararlı gözüküyor. Golcü ve stoper transferine odaklanan bahçe'den bir sürpriz hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Premier Lig ekibi ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin kulübüne verildiği öğrenildi.

    FENER 1 TAŞLA 2 KUŞ VURACAK
    Asistleri ve golleriyle 'i adeta domine eden Ghezzal'e 'nun da onay verdiği bildirildi. F.Bahçe bu transferle 1 taşla 2 kuş vuracak. Hem ligin en kaliteli isimlerinden birisini kadrosuna katacak hem de ezeli rakibini en önemli kozundan mahrum bırakacak. Tok satıcı gibi davranan yönetiminin de gelişmelerden memnun olduğu ifade ediliyor.

    LEİCESTER'İN ELİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ
    Beşiktaş ise gelişmelerden hiç de hoşnut değil. Daha önce er kulübü ile fiyat pazarlıklarında sorun yaşayan ve indirim sağlayamayan Siyah-Beyazlı yönetim, şimdi iyice köşeye sıkışmış durumda.

    Leicester City Rachid Ghezzal'ın satışına sıcak baksa da 'dan da başka taliplerin çıkmasının fiyatı daha da yukarı çekmesi ihtimal dahilinde.

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