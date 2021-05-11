Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar kalan iki maç için "Acaba şampiyon olabilir miyiz" diye hesap yaparken sosyal medyada bugünkü maç için fark sesleri yükseldi. G.Saray'ın olası bir averaj hesabı için fark planları gündeme geldi.
HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL
Denizli'nin küme düşmesi nedeniyle G.Saray'ın bu maçta averajı düzeltebileceğini düşünen Sarı-Kırmızılılar'a Fatih Terim'den cevap geldi. Terim hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.
BU BİZİ REHAVETE SOKAR
Oyuncuarıyla bir toplantı yapan Terim, "Her maç çok zor. Denizli'nin küme düşmesi kimseyi rehavete sokmasın. Biz önce maçı kazanacak skoru bulmalıyız" diye konuştu.