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    , spor'u hafife almayacak: Averajı bırak kazanmaya bak

    'ın 'ı yenmesinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar kalan iki maç için "Acaba şampiyon olabilir miyiz" diye hesap yaparken sosyal medyada bugünkü maç için fark sesleri yükseldi. G.Saray'ın olası bir averaj hesabı için fark planları gündeme geldi.

    Averajı bırak kazanmaya bak
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar kalan iki maç için "Acaba şampiyon olabilir miyiz" diye hesap yaparken sosyal medyada bugünkü maç için fark sesleri yükseldi. G.Saray'ın olası bir averaj hesabı için fark planları gündeme geldi.

    HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL
    Denizli'nin küme düşmesi nedeniyle G.Saray'ın bu maçta averajı düzeltebileceğini düşünen Sarı-Kırmızılılar'a Fatih Terim'den cevap geldi. Terim hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.

    BU BİZİ REHAVETE SOKAR
    Oyuncuarıyla bir toplantı yapan Terim, "Her maç çok zor. Denizli'nin küme düşmesi kimseyi rehavete sokmasın. Biz önce maçı kazanacak skoru bulmalıyız" diye konuştu.

        SON ANA KADAR MÜCADELE
        Bu tür yaklaşımların takımı rehavete sürüklediğini belirten Terim, "Son maça kadar son nefesimizi harcamalıyız. Ondan sonra da diğer maçların sonuçlarına bakmalıyız" diye konuştu.
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