Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar kalan iki maç için "Acaba şampiyon olabilir miyiz" diye hesap yaparken sosyal medyada bugünkü maç için fark sesleri yükseldi. G.Saray'ın olası bir averaj hesabı için fark planları gündeme geldi.