TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oyanacak. TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:
16 Mayıs Pazar
20.00 Altay - İstanbulspor
17 Mayıs Pazartesi
20.00 Altınordu - Samsunspor
21 Mayıs Cuma
18.00 İstanbulspor - Altay
21.00 Samsunspor - Altınrodu
- Spor
- 10.05.2021 13:44
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- Son Güncelleme:
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- 10.05.2021 13:44
SON DAKİKA! TFF 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu! Süper Lig'e çıkacak son takım belli olacak...
Son dakika haberine göre Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek TFF 1. Lig play-off mücadelelerinde yarı final maç programı belli oldu. Play-off'ta ilk maçlar 16-17 Mayıs, rövanşlar ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oyanacak. TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.