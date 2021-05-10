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    • 10.05.2021 13:44
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    • 10.05.2021 13:44
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    ! TFF 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu! Süper Lig'e çıkacak son takım belli olacak...

    haberine göre Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek TFF 1. Lig play-off mücadelelerinde yarı final maç programı belli oldu. Play-off'ta ilk maçlar 16-17 Mayıs, rövanşlar ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

    TFF 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu

    TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oyanacak. TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

    Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

    16 Mayıs Pazar
    20.00 Altay - İstanbul

    17 Mayıs Pazartesi
    20.00 Altınordu - Samsunspor

    21 Mayıs Cuma
    18.00 İstanbulspor - Altay
    21.00 Samsunspor - Altınrodu

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    Haberler Spor SON DAKİKA! TFF 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu! Süper Lig'e çıkacak son takım belli olacak...