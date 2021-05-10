TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oyanacak. TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.



Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:



16 Mayıs Pazar

20.00 Altay - İstanbulspor



17 Mayıs Pazartesi

20.00 Altınordu - Samsunspor



21 Mayıs Cuma

18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Samsunspor - Altınrodu

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